Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Filip Kostic, Juventus'a geri dönüyor

Fenerbahçe'de sezon sona ermeden sıcak bir gelişme yaşandı. Juventus, Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri çağırdı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran ve sezonun bitimine sayılı günler kala yeni sezon planlamasına başlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, kulübü tarafından geri çağrıldı.

İtalyan devi Juventus, Filip Kostic'i FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sırp futbolcu da bu çağrıya olumlu cevap verdi ve sezonun bitimiyle birlikte Juventus'un yolunu tutacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Kostic, 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.