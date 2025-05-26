Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, 37'nci haftada Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligi ikinci bitirmeyi garantileyen sarı lacivertliler, sezonun son deplasmanında. Ligin 33'üncü haftasında küme düşeceği kesinleşen Hatayspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanacak olan karşılaşmanın muhtemel 11'leri şöyle...

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cumali, Diack, Massanga, Görkem, Boutobba, Joelson, Okoronkwo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko.

YİĞİT ARSLAN DÜDÜK ÇALACAK

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

26 Mayıs Pazartesi günü (bugün) Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Alexander Djiku sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Hatayspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde ligin son haftasında Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcusu Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8'inci sarı kartına ulaştı ve 2'nci kez cezalı duruma düştü.

LİGDEKİ 10'UNCU RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5'inci sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 1'i hükmen 8 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 21 gol atarken, Hatayspor da 5 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.