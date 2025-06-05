Konya bayram namazı saat kaçta? Konya Ereğli, Akşehir, Selçuklu, Meram ve Beyşehir namaz saatleri

Kurban Bayramına saatler kalmışken bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye Gazetesi tarafından yayımlanan imsakiyelere göre, Konya ve ilçelerinde bayram namazının kılınacağı saatler belli oldu. Milyonlarca Müslüman’ın camilere akın edeceği bu özel günde, “Konya bayram namazı saat kaçta?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Zilhicce ayının 10. gününde kılınan ve bayramın ilk gününü simgeleyen bayram namazı, güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika sonra cemaatle eda edilecek. Konya’da bu özel ibadet için sabah saatlerinde camiler dolup taşacak.

KONYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya genelinde bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.12’de kılınacak. Türkiye Gazetesi’nin imsakiyesine göre hazırlanan verilere göre, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra cemaatle kılınması sünnet olan bayram namazı için Konya merkez ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı. Sabah saatlerinde camilerde buluşacak olan Müslümanlar, bayramın manevi atmosferini birlikte paylaşacak.

KONYA SELÇUKLU VE MERAM İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Selçuklu ve Meram ilçelerinde ise namaz saati 06.12 olarak belirlendi. Konya’nın merkez ilçeleri arasında yer alan Selçuklu ve Meram’da vatandaşlar camilere erken saatlerde akın edecek. Bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşmalar, kurban ibadeti ve ziyaretler başlayacak.

KONYA EREĞLİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya’nın Ereğli ilçesinde de bayram namazı sabah saat 06.12’de eda edilecek. İlçedeki camilerde vatandaşların yoğun katılımıyla kılınması beklenen namazın ardından, bayramlaşmalar ve kurban kesme ibadeti başlayacak.

KONYA AKŞEHİR VE BEYŞEHİR BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Konya’nın Akşehir ve Beyşehir ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da bayram namazını saat 06.12’de kılacak. İlçedeki merkezi camilerde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarla birlikte, cemaatin bayram sevinci paylaşılacak.