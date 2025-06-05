Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Kayseri Kurban bayramı namazı vakti araştırılıyor

Kayseri Kurban bayramı namaz saatleri belli oldu. Buna göre, Arefe gününün ardından 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacaktır. Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 6 Haziran 2025 Kayseri Kurban bayramı namazı vakti...

Kurban Bayramı heyecanı hissedilmeye başlandı. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram sabahında camilerde cemaatle beraber saf tutmaya hazırlanıyor.

Bayram namazının saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle netlik kazandı. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde namaz için cami avlularında yerini almaya hazırlanıyor.

KAYSERİ’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kayseri’de 2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, bayram namazı saati 05:58 olarak açıklandı.

Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için camilerde yoğunluk oluşabiliyor. Bayram namazı öncesinde hazırlık yapacaklar erkenden kalkarak ibadetlerini yerine getirecek.

Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Talas, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza,Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde Kurban Bayramı namazı 05:58 olarak açıklandı.

KURBAN BAYRAMINDA NAMAZDAN ÖNCE NE YAPILIR?



Kurban bayramı namazından önce herhangi bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.