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Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli&#039;de Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı için Kocaeli bayram namazı saatleri belli oldu. Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar yaşadıkları ilçelerde bayram namazı saatine göre hareket edecektir. Kocaeli’de İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası gibi ilçelerde yaşayanlar ise bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte Kocaeli bayram namazı saati 2025...

Kurban Bayramı’nın ilk günü bu sene 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Cuma günü camilerde aynı safta namazlar kılınacak ve eller semaya açılarak dualar edilecek.

Kocaeli’de İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası gibi ilçelerde yaşayanlar vatandaşlar  bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı.

Bayram namazı yılda iki kez kılındığı için camilerde yoğunluk oluşabiliyor. Bayram namazı öncesinde hazırlık yapacak kişiler erken kalkacak. Peki 2025 Kocaeli'de bayram namazı saat kaçta? İşte, Kocaeli bayram namazı saati…

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? - 1. Resim

KOCAELİ’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025? 

İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. .Buna göre Kurban Bayramı için namaz vakti bilgisini paylaşıldı.

6 Haziran cuma günü Kocaeli'de bayram namazı saat  06:15'de kılınacaktır. 

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? - 2. Resim

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Kocaeli’nin İzmit, Derince, Körfez, Gebze, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Başiskele, Kartepe, Çayırova, Darıca, Dilovası gibi ilçelerinde Kurban bayramı namazı 06:02'de kılınacaktır. 

Kocaeli bayram namazı saati 2025: Kocaeli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta? - 3. Resim

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı için önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Ardından Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

 İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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