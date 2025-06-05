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Adana'da bayram namazı saat kaçta? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana&#039;da bayram namazı saat kaçta? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana bayram namaz saatleri belli oldu. 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak. Adana'nın Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Pozantı, Kozan, Feke, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise “Adana’da bayram namazı saat kaçta” sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati...

Adana’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı hazırlıklarını yapabilmek adına namaza vaktini araştırıyor.  Bayram namazı, müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolüdür. Bu mübarek günde camilerde eller semaya açılır ve dualar edilir.

Bayram namazı iki rekattan oluşurken illere göre namaz vakitler farklılık göstermektedir. Her namazlarında olduğu gibi bayram namazı öncesinde de abdest alınır. Peki Adana’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Adana Kurban Bayramı namaz saati…

Adana'da bayram namazı saat kaçta? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati - 1. Resim

ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (KURBAN BAYRAMI)

Adana'da Bayram namazı, camide cemaat ile kılınacak. Kurban Bayramı’nın 1. günü bu yıl 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Adana’da bayram namazı saat 06:02’de kılınacaktır.

Adana'da bayram namazı saat kaçta? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati - 2. Resim

6 HAZİRAN 2025 ADANA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Adana'nın Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde bayram namazı saati 06:02’dedir.

İşrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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