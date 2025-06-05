İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı yaklaşırken, İstanbul’daki milyonlarca vatandaş bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Ümraniye, Pendik, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere tüm ilçelerde bayram namazı 6 Haziran Cuma sabahı eda edilecek.

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak olan bayram namazı, İstanbul’un dört bir yanında sabahın erken saatlerinde cemaatle eda edilecek. Vatandaşlar, “ İstanbul’da bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap ararken İstanbul bayram namazı saatleri netleşti. İşte İstanbul ilçelerine göre bayram namazı saatleri…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın ilk sabahında milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilerde saf tutacak. İstanbul genelinde bayram namazı saat 06.18’de kılınacak.

İSTANBUL ÜMRANİYE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Ümraniye ilçesinde de bayram coşkusu sabah namazıyla birlikte başlayacak. İstanbul Ümraniye’de bayram namazı saat 06.18’de eda edilecek.

İSTANBUL PENDİK İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Pendik ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazını yarın saat 06.18’de kılacak. Kurban Bayramı namazı 2 rekat olarak kılınacak ve ardından bayram hutbesi okunacak.

İSTANBUL ÜSKÜDAR VE MALTEPE BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul’un sahil ilçelerinden Üsküdar ve Maltepe’de de bayram sabahı saat 06.18’de ezanla birlikte cemaatler camilere akın edecek. Namaz sonrası bayramlaşmalar başlayacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Başakşehir ilçesinde bayram namazı için camiler saat 06.18 itibarıyla dolmaya başlayacak. Bayramın ilk günü yapılan namaz, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde de bayram sabahı saat 06.18’de camilerde bayram namazı eda edilecek. Ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirecek.