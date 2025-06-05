Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta?

İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı yaklaşırken, İstanbul’daki milyonlarca vatandaş bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Ümraniye, Pendik, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere tüm ilçelerde bayram namazı 6 Haziran Cuma sabahı eda edilecek.

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak olan bayram namazı, İstanbul’un dört bir yanında sabahın erken saatlerinde cemaatle eda edilecek. Vatandaşlar, “ İstanbul’da bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap ararken İstanbul bayram namazı saatleri netleşti. İşte İstanbul ilçelerine göre bayram namazı saatleri…

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın ilk sabahında milyonlarca Müslüman, bayram namazı için camilerde saf tutacak. İstanbul genelinde bayram namazı saat 06.18’de kılınacak.

İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta? - 1. Resim

İSTANBUL ÜMRANİYE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Ümraniye ilçesinde de bayram coşkusu sabah namazıyla birlikte başlayacak. İstanbul Ümraniye’de bayram namazı saat 06.18’de eda edilecek.

İSTANBUL PENDİK İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Pendik ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bayram namazını yarın saat 06.18’de kılacak. Kurban Bayramı namazı 2 rekat olarak kılınacak ve ardından bayram hutbesi okunacak.

İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta? - 2. Resim

İSTANBUL ÜSKÜDAR VE MALTEPE BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul’un sahil ilçelerinden Üsküdar ve Maltepe’de de bayram sabahı saat 06.18’de ezanla birlikte cemaatler camilere akın edecek. Namaz sonrası bayramlaşmalar başlayacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Başakşehir ilçesinde bayram namazı için camiler saat 06.18 itibarıyla dolmaya başlayacak. Bayramın ilk günü yapılan namaz, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek.

İstanbul bayram namazı saatleri belli oldu! Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Maltepe, Başakşehir ve Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta? - 3. Resim

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde de bayram sabahı saat 06.18’de camilerde bayram namazı eda edilecek. Ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Afrika, Hiranur’la Kurban sevinci yaşayacakAdana'da bayram namazı saat kaçta? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı saati
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayramda İETT ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücret durumu - HaberlerBayramda İETT ücretsiz mi, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücret durumuKonya bayram namazı saat kaçta? Konya Ereğli, Akşehir, Selçuklu, Meram ve Beyşehir namaz saatleri - HaberlerKonya bayram namazı saat kaçta? Konya Ereğli, Akşehir, Selçuklu, Meram ve Beyşehir namaz saatleriPazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu! - HaberlerPazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu!Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 3. bölüm yayınlanma tarihi - HaberlerÇift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 3. bölüm yayınlanma tarihi5 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Final öncesi puan durumu - Haberler5 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Final öncesi puan durumuİller arası radar uygulama sayıları nereden öğrenilir? Trafik radar uygulaması sorgulama - Haberlerİller arası radar uygulama sayıları nereden öğrenilir? Trafik radar uygulaması sorgulama
Sonraki Haber Yükleniyor...