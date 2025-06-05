Eskişehir bayram namazı saat kaçta? İlçelere göre bayram namazı saatleri

Eskişehir bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Türkiye Gazetesi bayram namazı saatlerine dair imsakiyeyi yayımladı. Türkiye geneli il ve ilçelerin bayram namazı saatlerinin bulunduğu imsakiye müslümanların bayram namazı saatlerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Eskişehir’de yaşayanlar Eskişehir bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı.

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı neşe, sevgi ve paylaşma dolu anları da beraberinde getirecek. Bayram namazıyla başlayacak olan Kurban Bayramı için bayram namazı saatleri illere göre merak ediliyor. Eskişehir’de bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı yarın bayram namazıyla başlayacak. Müslüman vatandaşların Kurban Bayramı’nı karşılamak için kılacakları bayram namazı Eskişehir’de 06.15’de kılınacak.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI VE TEPEBAŞI İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

Eskişehir Odunpazar ve Tepebaşı ilçelerinde bayram namazı 06.15’de kılınacak.

ESKİŞEHİR ÇİFTELER İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI SAAT KAÇTA KILACAK?

Bayram namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra kılınıyor. Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı imsakiyeye göre Eskişehir’in Çifteler ilçesi 06.15’de bayram namazını kılıp Kurban Bayramı’nı karşılayacak.

ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR VE SEYİTGAZİ İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Eskişehir ilinin Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerindeki müslümanlar bayram namazını 06.15’de kılacak.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELER?

Bayram günü erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek sünnettir.