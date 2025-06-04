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İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2025 İstabul Kurban Bayramı namaz vakti belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2025 İstabul Kurban Bayramı namaz vakti belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı namazında buluşmak için gün saymaya başladı.Kurban Bayramı namaz saatleri İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacaktır.

Bayram sabahı vatandaşlar, kurban ibadetlerini yerine getirmeden önce bayram namazını kılmak için yaşadıkları bölgelerdeki camilere gidecekler.

Bu kapsamda, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 'Bayram Namazı Saat Kaçta?' sorusuna cevap aramaya başladı.

İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2025 İstabul Kurban Bayramı namaz vakti belli oldu - 1. Resim

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat 06:18'de kılınacak. İstanbul'un tüm ilçeleri için bu saat geçerlidir.

Bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazı müslümanlar adına büyük bir öneme sahiptir.

İstanbul bayram namazı saat kaçta? 2025 İstabul Kurban Bayramı namaz vakti belli oldu - 2. Resim

İSTANBUL KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde 06:18'de bayram namazı kılınacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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