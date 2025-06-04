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Ankara'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Ankara'da Kurban Bayramı namaz vakti 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına kısa bir süre kala Ankara'da yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Bu yıl Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Vatandaşlar, bulundukları yerlerdeki camilerde bayram namazını eda etmek üzere camilere akın edecekler. İşte 2025 yılı için geçerli olacak Ankara bayram saati...

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran’a kadar devam edecektir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer 81 il için bayram namazı saatleri belli oldu.

Bayram sabahı vatandaşlar, kurban ibadetlerine başlamadan yaşadıkları bölgelerdeki camilerde bayram namazını kılacak. Özellikle Ankara’da bayram namazının kaçta başlayacağı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Ankara'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Ankara'da Kurban Bayramı namaz vakti 2025 - 1. Resim

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara’da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat 06:06'da kılınacak. Ankara'nın tüm ilçeleri için bu saat geçerlidir.

Bayram namazı, Müslümanların Allah'a şükür etmeleri ve bayramın ruhunu yaşamaları adına büyük bir öneme sahiptir.

Ankara'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Ankara'da Kurban Bayramı namaz vakti 2025 - 2. Resim

ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 06:06'da kılınacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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