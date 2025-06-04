Bursa'da bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namaz vakti 2025

2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü, Bursa’da bayram namazı saati merak ediliyor. Kurban Bayramı namaz vakti araştırılıyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine hazırlanan Bursalılar, 6 Haziran 2025 Cuma günü camilerde bir araya gelerek bayram namazını eda edecek. Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Bursa ve ilçelerinde bayram namazı saati merak konusu.

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat 06:20'de kılınacak. Bu saat, Bursa’nın tüm ilçeleri için geçerli olup Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı ibadetini yerine getirecek.

Bayram namazı, İslam dünyasında birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olarak cemaatle kılınması gereken bir namaz olarak öne çıkıyor.

BURSA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

Bursa’nın tüm ilçelerinde, yani Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 06:20’de kılınacak. Bayram namazı, iki rekat olarak kılınıyor.