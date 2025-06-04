Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa'da bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namaz vakti 2025

Bursa'da bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namaz vakti 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa&#039;da bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namaz vakti 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü, Bursa’da bayram namazı saati merak ediliyor. Kurban Bayramı namaz vakti araştırılıyor.

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine hazırlanan Bursalılar, 6 Haziran 2025 Cuma günü camilerde bir araya gelerek bayram namazını eda edecek. Kurban Bayramı namaz vakitlerine göre, Bursa ve ilçelerinde bayram namazı saati merak konusu. 

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa’da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat  06:20'de kılınacak. Bu saat, Bursa’nın tüm ilçeleri için geçerli olup Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı ibadetini yerine getirecek.

Bayram namazı, İslam dünyasında birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet olarak cemaatle kılınması gereken bir namaz olarak öne çıkıyor. 

Bursa'da bayram namazı saat kaçta? Bursa Kurban Bayramı namaz vakti 2025 - 1. Resim

BURSA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

Bursa’nın tüm ilçelerinde, yani Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım’da Kurban Bayramı namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 06:20’de kılınacak. Bayram namazı, iki rekat olarak kılınıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir lahmacun 2 bin 500 TL'ye satılıyor! Bodrum'da tatil yapan oyuncu Hande Soral'dan açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 Haziran Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? Arefe günü toplu taşıma tarifesi - Haberler5 Haziran Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? Arefe günü toplu taşıma tarifesiYarın okullar tatil mi? Arife günü eğitim durumu gündemde! - HaberlerYarın okullar tatil mi? Arife günü eğitim durumu gündemde!Arife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleri - HaberlerArife günü noterler açık mı? Noter çalışma saatleriMelissa Vargas milli takımda neden yok? Vargas'ın milli takımda olmama sebebi - HaberlerMelissa Vargas milli takımda neden yok? Vargas'ın milli takımda olmama sebebiKurban Bayramında Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? 6 Haziran'da toplu ulaşım bedava! - HaberlerKurban Bayramında Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? 6 Haziran'da toplu ulaşım bedava!TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 41 ilde yüzde 25 peşinatla arsa fırsatı! - HaberlerTOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta? 41 ilde yüzde 25 peşinatla arsa fırsatı!
Sonraki Haber Yükleniyor...