Kurban Bayramında Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi? 6 Haziran'da toplu ulaşım bedava!

Kurban Bayramına günler kala İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı gündeme taşındı. Bayram ziyareti yapacak olanlar Marmaray, Başkentray ve İzban’ın bedava olma durumunu araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Bayramda toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlar Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Genellikle Bayram günlerinde şehir içi toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz bayramlarda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ile beraber belediyeler ve bağlı işletmelerin yürüttüğü toplu taşımalar bedava hizmet vermişti. Bu kapsamda Kurban Bayramında da şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olması öngörülüyor.

BAYRAMDA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı sürecinde İstanbul-Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ücretsiz hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMINDA BAŞKENTRAY BEDAVA MI?

6 Haziran Cuma gününden 9 Haziran Pazartesi gününe kadar Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattının ücretsiz olması bekleniyor

6 HAZİRAN İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nda İzmir’de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattının diğer bayramlarda olduğu gibi ücretsiz olması tahmin ediliyor

BAYRAMDA HANGİ İLLERDE ULAŞIM BEDAVA OLACAK?

Kurban Bayramı sürecinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerle ulaşımda ücret talep edilmeyecek.

KURBAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramında vatandaşların seyahat edebilmesi için şehir içi raylı ulaşım sistemleri ile belediyeler ve bağlı işletmelerin yürüttüğü toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet veriyor.