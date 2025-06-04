Bayram öncesi hayati uyarı: Direksiyon başına geçmeden 7 saat uyuyun!

Kurban Bayramı tatili öncesi, araçla uzun yol planı yapanlar için önemli tavsiyeler geldi. Yolculuk öncesi ve yolculuk esnasında alınabilecek güvenli sürüş önlemlerine dikkat çeken uzmanlar; bayram trafiği, araç bakımı ve güzergâh planlaması gibi başlıklarda uyarılarda bulundu. Bu bayramda aracınızla uzun yola çıkmayı planlıyorsanız, bu habere mutlaka göz atın!

Bayram öncesi tatil trafiği şimdiden kendini göstermeye başladı. Özellikle 5–9 Haziran tarihlerine dikkat çeken Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü birimleri, vatandaşları trafik kuralları, levhalar, uyarı tabelaları ve hız limitleri konusunda uyarmaya devam ediyor. Konuyla ilgili önemli bir açıklama da sigortaladim.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe’den geldi. Geçen yıl ülkemizde 623.148 trafik kazası meydana geldiğini hatırlatan Kızıltepe, “Veriler bize, özellikle bayram tatili gibi yoğun karayolu trafiği dönemlerinde kaza oranlarının arttığını gösteriyor. Bu nedenle, bayram öncesi yolculuk için alınacak önlemler oldukça önemli,” dedi.

TRAFİK SİGORTASI OLMAYAN ARAÇ BAĞLANIYOR!

Kızıltepe, yolculuk öncesi araç bakımının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Lastik basınçlarından tutun da motor yağına, fren balatalarına, silecek suyuna kadar birçok önemli başlığı atlamamak gerekiyor. Yola çıkmadan önce sigorta poliçelerinin süresi ve teminat kapsamları gözden geçirilmeli; özellikle yol yardımı ve çekici hizmeti gibi desteklerin aktif olduğundan emin olunmalı. Güzergâh planlaması da oldukça önemli. Muhtemel acil durumlar için alternatif çözüm planları hazırlanmalı.”

EN AZ 7 SAAT UYKU, HER İKİ SAATTE BİR MOLA!

Kızıltepe sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle gece sürüşü yapacakların, yolculuktan önce mutlaka en az 7 saat dinlenmiş ve uykularını almış olmaları gerekiyor. Yolculuk sırasında en büyük güvenlik önceliği; dikkatli, dinç ve trafik kurallarına uygun araç kullanımıdır. Emniyet kemeri kullanımı konusunda araç içindeki herkesin birbirini ikaz etmesi, önde olduğu gibi arkada oturan yolcuların da kemer takmasının sağlanması hayati önem taşıyor.

Belirli aralıklarla mola verilmesi, hem sürücünün hem de yolcuların konforu ve güvenliği açısından oldukça önemli. Her iki saatte bir verilecek kısa molaların, dikkat seviyesini tazelediği bilimsel olarak da biliniyor.Bir diğer önemli konu da direksiyon başında cep telefonu kullanımı. Navigasyon veya iletişim ihtiyaçları, araç tamamen durdurulduğunda karşılanmalı.”