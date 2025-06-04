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Haberler > Ekonomi > Kayyım atanan belediyede erken bayram! Personele 100 milyon TL ikramiye ödendi

Kayyım atanan belediyede erken bayram! Personele 100 milyon TL ikramiye ödendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayyım atanan belediyede erken bayram! Personele 100 milyon TL ikramiye ödendi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde personele bayram erken geldi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Kurban Bayramı öncesi personele 100 milyon TL tutarında ikramiye ödemesi yaptı. 

Birçok ilçe belediyesi personel maaşlarını ödeyemezken, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta görev yapan 3 bin belediye çalışanı, 30 günlük ikramiyelerini bayramdan önce hesaplarında gördü. Bu kapsamda toplam 100 milyon TL'lik ödeme, belediye personeline moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Kayyım atanan belediyede erken bayram! Personele 100 milyon TL ikramiye ödemesi yapıldı - 1. Resim

HİZMET-İŞ SENDİKASI'NDAN AKSOY'A TEŞEKKÜR

Belediye çalışanlarının üyesi olduğu Hizmet-İş Sendikası'nın İstanbul Temsilciliği, Başkan Vekili Can Aksoy'a teşekkür etti. Sendika yetkilileri, "Esenyurt Belediyesi ESPAŞ A.Ş. çalışanı 3 bin emekçi arkadaşımızın Toplu İş Sözleşmesi'nde bulunan 30 günlük ikramiyesini bayram öncesinde ödeyerek işçi kardeşlerimizin yüzünü güldüren Belediye Başkan Vekili Sayın Can Aksoy ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kayyım atanan belediyede erken bayram! Personele 100 milyon TL ikramiye ödemesi yapıldı - 2. Resim

BORÇ YÜKÜNE RAĞMEN DİSİPLİNLİ YÖNETİM

Göreve geldiği günden bu yana 5.6 milyar TL'lik borç yüküyle mücadele eden Başkan Vekili Aksoy, uyguladığı mali disiplin sayesinde belediyenin borçlarını önemli ölçüde azaltmayı başardı. İsrafı önleyen, şeffaf ve hizmet odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çeken Aksoy'un bu adımı, kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından örnek gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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