Bayramdan sonra evlenecekti! Trenin altında kalarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2025 13:13 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 13:19 - Güncelleme:

Aydın'da ambulans şoförü trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın kaza mı intihar mı olduğu araştırılırken şahsın bayramdan sonra evleneceği öğrenildi.

İstiklal Mahallesi’nde paramedik ambulans şoförü Mustafa Erke, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili Haber Hırsızlık şüphelisine etek giydirdiler! İstanbul'da mide bulandıran olay ORACIKTA CAN VERDİ Sağlık ekipleri trenin altında kalan Erke’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Erke’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. BU AY EVLENECEKTİ... Ambulans şoförü Erke’nin yolcu treni gelirken raylara yatarak yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Bu ay içinde düğün yapacağı öğrenilen Erke’nin kendisi gibi sağlık çalışanı olan nişanlısı ve çalışma arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar