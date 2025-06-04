Bayram namazı saat kaçta 2025? 81 il için Bayram Namazı saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 23:39 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 23:39 - Güncelleme:

Kurban Bayramı bayram namazı saati 81 il için belli oldu. Takvime göre Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Buna göre Kocaeli, Manisa, Düzce, Manisa gibi 81 il için Bayram Namazı kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bayram namazı saat kaçta, Kurban Bayramı namazı ne zaman 2025? sorusu bayrama günler kala araştırılıyor. Bayram namazı saati il il paylaşıldı. Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da idrak edilecek. Arefe gününü geride bırakan vatandaşlar, bayram sabahının huzuruyla camilere yönelerek bayram namazında birlik ve beraberlik için saf tutulacak. KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazında saf tutacak. 6 Haziran bayram sabahı Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06:18'de kılınacak. Adana'da 06:02'de, Adıyaman 05:49'da, Afyon 06:17, Aksaray 06:04, Antalya 06:21, Burdur 06:21, Edirne 06:27 ve Tunceli 05:41'de bayram namazı kılınacaktır. 2025 Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle: Şehirler 6 Haziran 2025 1 Adana 06:02 2 Adapazarı (Sakarya) 06:13 3 Adıyaman 05:49 4 Afyon 06:17 5 Ağrı 05:25 6 Aksaray 06:04 7 Amasya 05:52 8 Ankara 06:06 9 Antakya (Hatay) 06:00 10 Antalya 06:21 11 Ardahan 05:23 12 Artvin 05:27 13 Aydın 06:30 14 Bakü (Bakı) 05:55 15 Balıkesir 06:26 16 Bartın 06:04 17 Batman 05:37 18 Bayburt 05:35 19 Bilecik 06:16 20 Bingöl 05:37 21 Bitlis 05:32 22 Bolu 06:09 23 Burdur 06:21 24 Bursa 06:20 25 Çanakkale 06:31 26 Çankırı 06:01 27 Çorum 05:56 28 Denizli 06:25 29 Diyarbakır 05:40 30 Düzce 06:10 31 Edirne 06:27 32 Elazığ 05:43 33 Erzincan 05:39 34 Erzurum 05:32 35 Eskişehir 06:15 36 Gaziantep 05:54 37 Giresun 05:41 38 Gümülcine 06:31 39 Gümüşhane 05:38 40 Hakkâri 05:27 41 Iğdır 05:21 42 Isparta 06:20 43 İstanbul 06:18 44 İzmir 06:32 45 İzmit (Kocaeli) 06:15 46 Kahramanmaraş 05:54 47 Karabük 06:03 48 Karaman 06:10 49 Kars 05:23 50 Kastamonu 05:58 51 Kayseri 05:58 52 Kırıkkale 06:03 53 Kırklareli 06:24 54 Kırşehir 06:02 55 Kilis 05:56 56 Konya 06:12 57 Kütahya 06:18 58 Lefkoşa 06:14 59 Malatya 05:47 60 Manisa 06:30 61 Mardin 05:40 62 Mersin 06:05 63 Muğla 06:29 64 Muş 05:34 65 Nevşehir 06:01 66 Niğde 06:03 67 Ordu 05:43 68 Osmaniye 05:58 69 Rize 05:32 70 Samsun 05:48 71 Siirt 05:34 72 Sinop 05:51 73 Sivas 05:49 74 Şanlıurfa 05:48 75 Şırnak 05:32 76 Tekirdağ 06:24 77 Tokat 05:50 78 Trabzon 05:36 79 Tunceli 05:41 80 Uşak 06:22 81 Van 05:27 82 Yalova 06:18 83 Yozgat 05:58 84 Zonguldak 06:06 İlgili Haber İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Kurban bayramı namazı saati

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin