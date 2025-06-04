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Bayram namazı saat kaçta 2025? 81 il için Bayram Namazı saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram namazı saat kaçta 2025? 81 il için Bayram Namazı saati belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı bayram namazı saati 81 il için belli oldu. Takvime göre Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Buna göre Kocaeli, Manisa, Düzce, Manisa gibi 81 il için Bayram Namazı kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bayram namazı saat kaçta, Kurban Bayramı namazı ne zaman 2025? sorusu bayrama günler kala araştırılıyor. Bayram namazı saati il il paylaşıldı.

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da idrak edilecek. Arefe gününü geride bırakan vatandaşlar, bayram sabahının huzuruyla camilere yönelerek bayram namazında birlik ve beraberlik için saf tutulacak. 

Bayram namazı saat kaçta 2025? 81 il için Bayram Namazı saati belli oldu - 1. Resim

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazında saf tutacak. 6 Haziran bayram sabahı Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06:18'de kılınacak. Adana'da 06:02'de, Adıyaman 05:49'da, Afyon 06:17, Aksaray 06:04, Antalya 06:21, Burdur 06:21, Edirne 06:27 ve Tunceli  05:41'de bayram namazı kılınacaktır.

2025 Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle:

 

Şehirler

6 Haziran 2025

1

Adana

06:02

2

Adapazarı (Sakarya)

06:13

3

Adıyaman

05:49

4

Afyon

06:17

5

Ağrı

05:25

6

Aksaray

06:04

7

Amasya

05:52

8

Ankara

06:06

9

Antakya (Hatay)

06:00

10

Antalya

06:21

11

Ardahan

05:23

12

Artvin

05:27

13

Aydın

06:30

14

Bakü (Bakı)

05:55

15

Balıkesir

06:26

16

Bartın

06:04

17

Batman

05:37

18

Bayburt

05:35

19

Bilecik

06:16

20

Bingöl

05:37

21

Bitlis

05:32

22

Bolu

06:09

23

Burdur

06:21

24

Bursa

06:20

25

Çanakkale

06:31

26

Çankırı

06:01

27

Çorum

05:56

28

Denizli

06:25

29

Diyarbakır

05:40

30

Düzce

06:10

31

Edirne

06:27

32

Elazığ

05:43

33

Erzincan

05:39

34

Erzurum

05:32

35

Eskişehir

06:15

36

Gaziantep

05:54

37

Giresun

05:41

38

Gümülcine

06:31

39

Gümüşhane

05:38

40

Hakkâri

05:27

41

Iğdır

05:21

42

Isparta

06:20

43

İstanbul

06:18

44

İzmir

06:32

45

İzmit (Kocaeli)

06:15

46

Kahramanmaraş

05:54

47

Karabük

06:03

48

Karaman

06:10

49

Kars

05:23

50

Kastamonu

05:58

51

Kayseri

05:58

52

Kırıkkale

06:03

53

Kırklareli

06:24

54

Kırşehir

06:02

55

Kilis

05:56

56

Konya

06:12

57

Kütahya

06:18

58

Lefkoşa

06:14

59

Malatya

05:47

60

Manisa

06:30

61

Mardin

05:40

62

Mersin

06:05

63

Muğla

06:29

64

Muş

05:34

65

Nevşehir

06:01

66

Niğde

06:03

67

Ordu

05:43

68

Osmaniye

05:58

69

Rize

05:32

70

Samsun

05:48

71

Siirt

05:34

72

Sinop

05:51

73

Sivas

05:49

74

Şanlıurfa

05:48

75

Şırnak

05:32

76

Tekirdağ

06:24

77

Tokat

05:50

78

Trabzon

05:36

79

Tunceli

05:41

80

Uşak

06:22

81

Van

05:27

82

Yalova

06:18

83

Yozgat

05:58

84

Zonguldak

06:06

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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