Bayram namazı saat kaçta 2025? 81 il için Bayram Namazı saati belli oldu
Kurban Bayramı bayram namazı saati 81 il için belli oldu. Takvime göre Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Buna göre Kocaeli, Manisa, Düzce, Manisa gibi 81 il için Bayram Namazı kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.
Bayram namazı saat kaçta, Kurban Bayramı namazı ne zaman 2025? sorusu bayrama günler kala araştırılıyor. Bayram namazı saati il il paylaşıldı.
Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da idrak edilecek. Arefe gününü geride bırakan vatandaşlar, bayram sabahının huzuruyla camilere yönelerek bayram namazında birlik ve beraberlik için saf tutulacak.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazında saf tutacak. 6 Haziran bayram sabahı Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06:18'de kılınacak. Adana'da 06:02'de, Adıyaman 05:49'da, Afyon 06:17, Aksaray 06:04, Antalya 06:21, Burdur 06:21, Edirne 06:27 ve Tunceli 05:41'de bayram namazı kılınacaktır.
2025 Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle:
Şehirler
6 Haziran 2025
1
Adana
06:02
2
Adapazarı (Sakarya)
06:13
3
Adıyaman
05:49
4
Afyon
06:17
5
Ağrı
05:25
6
Aksaray
06:04
7
Amasya
05:52
8
Ankara
06:06
9
Antakya (Hatay)
06:00
10
Antalya
06:21
11
Ardahan
05:23
12
Artvin
05:27
13
Aydın
06:30
14
Bakü (Bakı)
05:55
15
Balıkesir
06:26
16
Bartın
06:04
17
Batman
05:37
18
Bayburt
05:35
19
Bilecik
06:16
20
Bingöl
05:37
21
Bitlis
05:32
22
Bolu
06:09
23
Burdur
06:21
24
Bursa
06:20
25
Çanakkale
06:31
26
Çankırı
06:01
27
Çorum
05:56
28
Denizli
06:25
29
Diyarbakır
05:40
30
Düzce
06:10
31
Edirne
06:27
32
Elazığ
05:43
33
Erzincan
05:39
34
Erzurum
05:32
35
Eskişehir
06:15
36
Gaziantep
05:54
37
Giresun
05:41
38
Gümülcine
06:31
39
Gümüşhane
05:38
40
Hakkâri
05:27
41
Iğdır
05:21
42
Isparta
06:20
43
İstanbul
06:18
44
İzmir
06:32
45
İzmit (Kocaeli)
06:15
46
Kahramanmaraş
05:54
47
Karabük
06:03
48
Karaman
06:10
49
Kars
05:23
50
Kastamonu
05:58
51
Kayseri
05:58
52
Kırıkkale
06:03
53
Kırklareli
06:24
54
Kırşehir
06:02
55
Kilis
05:56
56
Konya
06:12
57
Kütahya
06:18
58
Lefkoşa
06:14
59
Malatya
05:47
60
Manisa
06:30
61
Mardin
05:40
62
Mersin
06:05
63
Muğla
06:29
64
Muş
05:34
65
Nevşehir
06:01
66
Niğde
06:03
67
Ordu
05:43
68
Osmaniye
05:58
69
Rize
05:32
70
Samsun
05:48
71
Siirt
05:34
72
Sinop
05:51
73
Sivas
05:49
74
Şanlıurfa
05:48
75
Şırnak
05:32
76
Tekirdağ
06:24
77
Tokat
05:50
78
Trabzon
05:36
79
Tunceli
05:41
80
Uşak
06:22
81
Van
05:27
82
Yalova
06:18
83
Yozgat
05:58
84
Zonguldak
06:06