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İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Kurban bayramı namazı saati

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir&#039;de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Kurban bayramı namazı saati
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı için geçerli olan Kurban Bayramı namazı vakti açıklandı. Her sene olduğu gibi, en çok araştırılan konulardan biri de bayram namaz saatleri oldu. Bu bağlamda "İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi.

Bayram sabahı kılınan namaz, en değerli ve sevap olan ibadetlerden biridir. Müslüman alemi Kurban Bayram'ında günün ilk ışıklarıyla beraber camilere yönelip namazlarını eda edecek. 

Ramazan ayının tamamlanmasının ardından bayrama kavuşmanın huzuruyla İzmirli vatandaşlar, "İzmir'de bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını arama motorlarında sorgulatıyor. İşte 6 Haziran 2025 Cuma günü İzmir bayram namazı vakti.

İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Kurban bayramı namazı saati - 1. Resim

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü saat 06:32'de kılınacak. İzmir'in tüm ilçeleri için bu saat geçerli olacaktır.

Bayramın birinci günü Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır.

İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 İzmir Kurban bayramı namazı saati - 2. Resim

İZMİR KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ 2025

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde Kurban Bayramı namazı  06:32'de kılınacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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