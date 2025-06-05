İzmir bayram namazı saatleri! İzmir Buca, Bornova, Karabağlar, Tire ve Kemalpaşa ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

6 Haziran 2025 Cuma günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi İzmir’de bayram namazı vakitleri belli oldu. İzmir’in Buca, Bornova, Karabağlar, Tire, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde yaşayanlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca Müslüman bayram namazı hazırlıklarına başladı. Büyük şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağı Müslümanların gündeminde yer alıyor. İzmir’de yaşayan vatandaşlar “İzmir’de bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı imsakiyeye göre İzmir ve ilçelerindeki bayram namazı saatleri netleşti.

İZMİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir’de bayram namazı 6 Haziran 2025 Cuma sabahı kılınacak. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaatle kılınan bayram namazı,Müslümanları camilerde buluşturacak. İzmir genelinde bayram namazı saat 06.32’de eda edilecek.

İZMİR BUCA VE BORNOVA BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İzmir’in kalabalık ilçelerinden Buca ve Bornova’da da bayram namazı saat 06.32’de kılınacak. Bayram namazı 2 rekat olarak cemaatle eda edilir. Namaz sonrası bayram hutbesi okunması ise sünnettir.

İZMİR KARABAĞLAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karabağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlar da namaz saatlerini sorguluyor. Türkiye Gazetesi imsakiyesine göre Karabağlar’da bayram namazı saat 06.32’de eda edilecek. Karabağlar’daki tüm camilerde cemaat sabahın erken saatlerinde buluşacak.

İZMİR TİRE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Tire ilçesinde de bayram namazı güneş doğduktan 45 dakika sonra, yani saat 06.32’de kılınacak.

İZMİR KEMALPAŞA İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde de bayram namazı 6 Haziran sabahı saat 06.32’de eda edilecek.

İZMİR TORBALI BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

İzmir Torbalı’da da bayram namazı Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı imsakiyeye göre sabah saat 06.32’de kılınacak. Cuma sabahı erken saatlerde camilerde yer bulmak isteyenlerin mümkün olduğunca erken gitmeleri gerekiyor.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELER?

Bayram sabahı yerine getirilmesi tavsiye edilen sünnetler şunlardır:

Erken kalkmak

Gusletmek (boy abdesti almak)

Misvak kullanmak

Temiz ve güzel kokulu kıyafetler giymek

Sevindiğini belli edecek şekilde giyinmek

Yüzük takmak

Mümine selam vermek ve tebessüm etmek

Fakirlere sadaka vermek

Akrabaları ve komşuları ziyaret etmek

Dargınları barıştırmak