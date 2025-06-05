Muğla bayram namazı saat kaçta? Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe bayram namazı saatleri

Muğla bayram namazı saat kaçta sorusu gündeme geldi. Muğla’nın Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe ilçelerindeki bayram namazı saatleri Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı imsakiye ile netlik kazandı.

Türkiye Gazetesi ilere göre bayram namazı saatlerini yayımladı. Muğla’nın Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe ilçelerindeki bayram namazı saatleri bayram namazını kaçırmak istemeyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Muğla bayram namazı saat kaçta?

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram ezanı illere göre güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra okunuyor. Türkiye Gazetesi’nin yayımladığı imsakiyeye göre Muğla’da bayram namazı yarın sabah saat 06.29’da kılınacak.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kılınan iki rekatlık bayram namazı saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösteriyor. Muğla’nın Fethiye ilçesi 06.29’da bayram namazı kılacak.

MUĞLA BODRUM BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazı Muğla’nın Bodrum ilçesinde 06.29’da başlayacaktır.

MUĞLA MARMARİS VE MENTEŞE İLÇELERİNDE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Müslüman alemi yarın bayram namazıyla Kurban Bayramını karşılayacak. Muğla Marmaris ve Menteşe ilçeleri 06.29’da bayram namazı kılacak.

MUĞLA MİLAS BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

6 Haziran Çarşamba günü kılınan bayram namazıyla başlayacak olan Kurban Bayramı’nda Muğla’nın Milas ilçesi 06.29’da bayram namazı kılacak.