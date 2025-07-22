Süper Lig'in gol kralıydı! Yeni görevine başladı: İşimiz zor!

Süper Lig'de 2005-2006 sezonunu 25 golle gol kralı olarak tamamlayan Gökhan Ünal, yeni görevine başladı. TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nin teknik direktörü olan eski milli futbolcu, takımını bir üst lige çıkarmak istediğini söylerken, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin de aralarında bulunduğu birçok Süper Lig takımında uzun yıllar top koşturan, Kayserispor tarihinin en golcü oyuncusu unvanına sahip olan Gökhan Ünal, teknik direktörlük görevine getirildiği Erciyes 38 FK ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlarına başladı.

"NE İSTEDİĞİMİ ANLAYACAKLAR"

Göreve yeni geldiğini, futbolcuları tanımaya çalıştığını belirten Ünal, "Futbolcular beni tanıyacak, ben onları tanıyacağım. Zaten bazılarını tanıyorum ama kişilik ve karakter olarak kimse birbirini tanımıyor. Onlar beni tanıdıkça ne istediğimi anlayacaklar" dedi.

"KAYSERİ HALKINA BU YAKIŞIR"

Kayseri'nin önemli bir spor şehri olduğunu ve buna katkı sağlamak istediklerini dile getiren Ünal, "Hedefimiz üst lige çıkmak, inşallah bunu bu sene gerçekleştiririz. Kayserispor'un ve Erciyes'in alt liglerde işi yok. Her iki takımın da seviyesi üst ligler. Kayseri halkı ve şehrine bu yakışır. İnşallah geçmişteki başarıları Erciyes'te de yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"3-4 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Ünal, "Benim 'Her oyuncuyu alalım' diye bir mantığım yok. 3-4 mevkiye transfer düşünüyoruz. Önemli olan doğru oyuncu olsun, maliyeti de bize uysun" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin kendisi için her zaman farklı duygular ve enerjiler hissettirdiğini anlatan Ünal, çok mutlu olduğu Kayseri'de çok fazla arkadaşının ve dostunun olduğunu söyledi.

"FUTBOLUN TADI SÜPER LİG VE 1'NCİ LİG"

Ünal, sezon sonunda gülen taraf olmak istediklerini bu nedenle iyi çalışmalarının önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: