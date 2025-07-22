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FIFA'dan Türk kulübüne ceza! 3 dönem transfer yasağı geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FIFA&#039;dan Türk kulübüne ceza! 3 dönem transfer yasağı geldi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi. Bordo-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşmüştü.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 26 puanla 18'inci sırada tamamlayarak, TFF 1'nci Lig'e düşen Atakaş Hatayspor, FIFA'dan transfer yasağı cezası aldı.

FIFA'dan Türk kulübüne ceza! 3 dönem transfer yasağı geldi - 1. Resim

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Hatay temsilcisine 3 dönem transfer yasağı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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