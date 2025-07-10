FIFA dünya sıralamasını açıkladı! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

PORTEKİZ BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6'ncı sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7'nci sıraya geriledi.

Almanya 10'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10'uncu sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12'nci sıraya geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.

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Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle: