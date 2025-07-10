FIFA dünya sıralamasını açıkladı! İşte Türkiye'nin listedeki yeri
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 27'nci sıradaki yerini korudu. İlk sırada Arjantin yer alırken, onu takip edenler ise İspanya ve Fransa oldu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre Türkiye, 1553 puanla 27'nci sırada yer aldı.
PORTEKİZ BİR BASAMAK YÜKSELDİ
Arjantin'in zirvede bulunmaya devam ettiği sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmazken, ilk 10'da ise Portekiz bir basamak yükselerek 6'ncı sıraya çıktı, Hollanda ise bir basamak düşerek 7'nci sıraya geriledi.
Almanya 10'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükselirken, Hırvatistan da bir basamak yükselerek 10'uncu sırada yer aldı. Daha önce ilk 10'da bulunan İtalya ise 12'nci sıraya geriledi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Eylül 2025'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1885
|-
|2
|İspanya
|1867
|-
|3
|Fransa
|1862
|-
|4
|İngiltere
|1813
|-
|5
|Brezilya
|1777
|-
|6
|Portekiz
|1770
|+1
|7
|Hollanda
|1758
|-1
|8
|Belçika
|1736
|-
|9
|Almanya
|1716
|+1
|10
|Hırvatistan
|1707
|+1
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz