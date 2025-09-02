Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Keny Arroyo için resmi açıklama! Transfer bitti: İşte yeni takımı...

Keny Arroyo için resmi açıklama! Transfer bitti: İşte yeni takımı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat oyuncusunu geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Keny Arroyo artık Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro'nun başarısı için mücadele edecek.

KENY ARROYO'NUN YENİ ADRESİ CRUZEIRO

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. 

Keny Arroyo, Şubat 2025'te transfer olduğu Beşiktaş'ta 14 resmi maç oynadı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

