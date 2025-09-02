Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi

Sergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi
Beşiktaş, Sergen Yalçın, Transfer, Wolfsburg, Bonservis Bedeli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni teknik patron, 27 yaşındaki futbolcunun alınması için bastırdı, başkan Serdal Adalı transferi bitirdi. Cerny için Wolfsburg’a 7 milyon avro bonservis bedeli üç yıl içinde taksitlerle ödenecek.

MURAD TAMER -Beşiktaş sezon başından bu yana büyük sıkıntılar yaşadığı kanatlarından sağına büyük bir isim getirdi. Siyah beyazlılar, özellikle geçen sezon Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynadığı maçlardaki performansıyla hatırlanan Vaclav Cerny’yi renklerine bağladı. Siyah beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çekyalı yıldız için kulübü Wolfsburg’la anlaşmaya vardı. Yeni teknik patron Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığında da sıklıkla övdüğü Cerny’yi çok istemesi üzerine başkan Serdal Adalı bizzat devreye girdi. Siyah beyazlılar bu transfer için Wolfsburg’a 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Sergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi - 1. Resim

ARROYO&RASHİCA GİDİYOR

Bu miktar üç yıl içinde taksitler halinde kasadan çıkacak. Sergen Yalçın’ın gözdesi olması beklenen Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İstanbul’a gelen başarılı oyuncu bugün yapılacak sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak. Vaclav Cerny başta Hamburg olmak üzere uzun süredir kendisiyle ilgilenen kulüpler olmasına rağmen, Beşiktaş’tan gelecek teklifi beklemişti. Cerny’nin transferiyle Cruzerio’nun, Arroyo için yaptığı 8 milyon avroluk teklif kabul edildi. Rashica’nın da başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

OYUN KURUCU KANAT

Geride kalan sezonu Rangers’ta kiralık olarak geçiren Cerny, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kanattan oyun kurma becerisiyle öne çıkan Çekyalı yıldız, geçen sezon 52 maçta sahaya çıkarken, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Çabukluğu, şut becerisi ve oyun zekâsıyla Cerny’nin Beşiktaş’a önemli güç katması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, İsrail lobisinin Kongre'deki etkisini kaybettiğini kabul ettiEhliyetini ilk kez yakalatan alkollü sürücü polisleri tebrik etti: Helal olsun diyorum, devletimiz sağ olsun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçelilerin beklediği transfer gerçekleşti! Ederson, İstanbul'a geldi - SporEderson, Fenerbahçe için İstanbul'a geldiTransferde çılgın gece! İşte Süper Lig'de bugün yaşanan gelişmeler - SporTransferde çılgın gece!Fenerbahçe'de peş peşe transfer açıklamaları! Livakovic Girona'ya kiralandı - SporFenerbahçe, Livakovic'i Girona'ya kiraladıFenerbahçe'dan Sofyan Amrabat açıklaması: Real Betis'e kiralandı - SporFenerbahçe'dan Sofyan Amrabat açıklaması: Real Betis'e kiralandıEfe Akman İspanya'ya transfer oldu! - SporEfe Akman İspanya'ya transfer oldu!Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası: Uğurcan Çakır rekor bonservisle imzayı atıyor! - SporUğurcan rekor bonservisle imzayı atıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...