Sergen istedi Cerny geldi! Beşiktaş uzun süredir peşindeydi

MURAD TAMER -Beşiktaş sezon başından bu yana büyük sıkıntılar yaşadığı kanatlarından sağına büyük bir isim getirdi. Siyah beyazlılar, özellikle geçen sezon Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers ile oynadığı maçlardaki performansıyla hatırlanan Vaclav Cerny’yi renklerine bağladı. Siyah beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çekyalı yıldız için kulübü Wolfsburg’la anlaşmaya vardı. Yeni teknik patron Sergen Yalçın’ın yorumculuk yaptığında da sıklıkla övdüğü Cerny’yi çok istemesi üzerine başkan Serdal Adalı bizzat devreye girdi. Siyah beyazlılar bu transfer için Wolfsburg’a 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

ARROYO&RASHİCA GİDİYOR

Bu miktar üç yıl içinde taksitler halinde kasadan çıkacak. Sergen Yalçın’ın gözdesi olması beklenen Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. İstanbul’a gelen başarılı oyuncu bugün yapılacak sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak. Vaclav Cerny başta Hamburg olmak üzere uzun süredir kendisiyle ilgilenen kulüpler olmasına rağmen, Beşiktaş’tan gelecek teklifi beklemişti. Cerny’nin transferiyle Cruzerio’nun, Arroyo için yaptığı 8 milyon avroluk teklif kabul edildi. Rashica’nın da başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

OYUN KURUCU KANAT

Geride kalan sezonu Rangers’ta kiralık olarak geçiren Cerny, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kanattan oyun kurma becerisiyle öne çıkan Çekyalı yıldız, geçen sezon 52 maçta sahaya çıkarken, 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Çabukluğu, şut becerisi ve oyun zekâsıyla Cerny’nin Beşiktaş’a önemli güç katması bekleniyor.