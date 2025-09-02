Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor

Transferin hızlı takımlarından siyah-beyazlılar, takviyelere devam edecek. Son olarak Vaclav Cerny’yi renklerine bağlayan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞMA TAMAM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu cevap vermesi halinde tamamlanacak.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, cengiz Ünder transferi için oldukça istekli olduğu belirtildi.



