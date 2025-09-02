Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe&#039;den cevap bekleniyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ın göreve getirildiği Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile prensip anlaşması sağlandı.

Transferin hızlı takımlarından siyah-beyazlılar, takviyelere devam edecek. Son olarak Vaclav Cerny’yi renklerine bağlayan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor - 1. Resim

CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞMA TAMAM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor - 2. Resim

FENERBAHÇE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Daha önce maddi nedenler ve siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyadaki tepkisi üzerine son anda iptal olan transfer, bu kez Fenerbahçe'nin olumlu cevap vermesi halinde tamamlanacak.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, cengiz Ünder transferi için oldukça istekli olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor - 3. Resim

 
 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır öfkesi: Taraftar ayağa kalktı, istifa çağrısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır öfkesi: Taraftar ayağa kalktı, istifa çağrısı - SporTrabzonspor'da Uğurcan öfkesi: Taraftar ayağa kalktıFenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transfer açıklandı: İşte Ederson'un maliyeti... - SporF.Bahçe transferi duyurdu: Ederson'un maliyetiSon gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü - SporSon gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndüHasan Şaş, Fenerbahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlar! - SporF.Bahçe'nin transferini duyunca çılgına döndü: Komik bunlarGalatasaray'ı çıldırtan madde! Efe krizi: Fatura baba Ayhan Akman'a çıktı - SporEfe Akman krizi: Fatura babasına çıktıFenerbahçe'de bir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiri oklarının hedefindeydi - SporBir gecede 4 yıldızla yollar ayrıldı: Eleştiriliyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...