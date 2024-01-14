Kerem Aktürkoğlu'nun Zorbay Küçük'e ne dediği ortaya çıktı

14 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:48

Sivas’ta hem iki puan bırakan hem de kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu’nu kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara almıştı. Futbolculuk kariyerinde ilk defa kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu’nun hakem Zorbay Küçük’e isyan ederek söyledikleri ise merak konusu olmuştu. İkinci sarı karttan oyundan atılırken, soyunma odasına gitmemekte direnen ve Okan Buruk’un bile sakinleştirmekte zorlandığı Kerem’in, hakem Zorbay Küçük’e ne dediği ortaya çıktı.

KAYSERİ MAÇINDA YOK

Topa müdahale ettiğini iddia eden Kerem, çıkan kırmızı kartın ardından âdeta çılgına dönerken Küçük’e “Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sen bilerek yapıyorsun! Al topu, devam et!” dediği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmî maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Sivasspor maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcu, Galatasaray’ın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

BAYERN, MUKİEL’İ BİTİREMEZSE…

Galatasaray’da büyük çıkış yakalayan Sacha Boey, dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. Sky Sports’ta yer alan haberde, Bayern Münih’in, PSG’nin sağ beki Mukiele talip olduğu ancak Paris ekibinin mecburi satın alma opsiyonu şartı yüzünden bundan vazgeçebileceği belirtildi. Mukiel girişiminden olumsuz sonuç çıkması durumunda Sacha Boey için teklif yapacağı ifade edildi.