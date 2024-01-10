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    Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig’de mücadele tüm hızıyla devam ederken, takımların bir yandan da kadro güçlendirme çalışmları sürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi ligin önde gelen takımlarının yanı sıra futbolseverler, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Başakşehir gibi takımlarının yaptığı transfer çalışmalarına da yoğun ilgili gösteriyor. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen konu trasfer döneminin başlayacağı tarih oldu. Peki, Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman?

    Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi kıran kırana devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Başakşehir’in kadro güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde  birçok oyuncu ile ismi anılan kulüplerin yapacağı transferler detaylarının yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler için de transfer döneminin açılacığı tarih futbol severler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği transfer döneminin başlangıç tarihi oldu. Futbolseverler internette kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte detaylar.

    KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kış transfer dönemi yani bir diğer adıyla Ara Transfer Dönemi 11 Ocak 2024 Perşembe günü başlayacak.

    Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Ara transfer dönemi 9 Şubat 2024 Cumartesi günü sona erecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Süper LigFenerbahçeBeşiktaşGalatasarayTrabzonspor
    Haberler > Spor > Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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