Kış transfer dönemi ne zaman başlıyor 2024? ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 15:41

Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesi kıran kırana devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Başakşehir’in kadro güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminde birçok oyuncu ile ismi anılan kulüplerin yapacağı transferler detaylarının yanı sıra kadrodan gönderilecek isimler için de transfer döneminin açılacığı tarih futbol severler tarafından araştırılmakta. Konuya ilişkin futbolseverlerin en çok merak ettiği transfer döneminin başlangıç tarihi oldu. Futbolseverler internette kış transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Transfer dönemi ne zaman? sorularını araştırıyor. İşte detaylar.

KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış transfer dönemi yani bir diğer adıyla Ara Transfer Dönemi 11 Ocak 2024 Perşembe günü başlayacak.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ara transfer dönemi 9 Şubat 2024 Cumartesi günü sona erecek.



