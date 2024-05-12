Konyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 22:05 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 22:07 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.