Konyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor sahasında Samsunspor ile karşılaştı.
Mücadele 3-0 Konyaspor lehine sona erdi. Maçta goller; 21. dakikada N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme, 39. dakikada Cikalleshi'den geldi.
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Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 40 puana yükselerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi