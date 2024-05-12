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Konyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konyaspor fişi ilk yarıda çekti! Kümede kalma adına büyük adım attı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Bu skorla birlikte yeşil-beyazlı ekip kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor sahasında Samsunspor ile karşılaştı. 

Mücadele 3-0 Konyaspor lehine sona erdi. Maçta goller; 21. dakikada N'Zonzi, 28. dakikada Guilherme, 39. dakikada Cikalleshi'den geldi.

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Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 40 puana yükselerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Samsunspor ise 42 puanda kaldı.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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