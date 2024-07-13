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Konyaspor yeni transferini duyurdu! Pedrinho'dan ilk açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konyaspor yeni transferini duyurdu! Pedrinho&#039;dan ilk açıklamalar
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pedrinho'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Asıl ismi Pedro Henrique Oliveira dos Santos olan Pedrinho, takımımızda 8 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Pedrinho, "Bu büyük kulübün formasını giyeceğim için çok mutluyum. Umuyorum birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Sosyal medya üzerinden bana gösterdikleri ilgi beni çok memnun etti. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" dedi

Konyaspor yeni transferini duyurdu! Pedrinho'dan ilk açıklamalar - 1. Resim

TAKİP EDİLİYORDU

Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik ise, "Pedrinho takip ettiğimiz futbolculardan biriydi. Geride bıraktığımız sezon takımının frikik, korner gibi duran toplarını etkili kullanan oyuncu skor noktasında büyük katkı sağlamıştı. İnşallah Konyaspor'umuza fayda sağlayacaktır. Takımımıza güç katacak isimler ile transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İmza aşamasına geldiğimiz futbolcular var" şeklinde konuştu.

Son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho, 2023-2024 sezonunda 12 gol atarken 6 da asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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