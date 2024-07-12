Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, stoper mevkisi için önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Gent forması giyen Jordan Torunarigha ile temas kurdu.
Macaristan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde aktif olan bordo-mavililer, savunmayı güçlendirmek için harekete geçti. Attila Szalai'yi kadrosuna katmayı düşünen Trabzonspor, sürpriz bir isimle de ilgileniyor.
NİJERYA BASINI TRANSFERİ DUYURDU
Nijerya basınından gelen haberlere göre, Trabzonspor, Gent'in başarılı stoperi Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı.
Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 42 maça çıkan Torunarigha, 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.91 cm boyundaki Alman asıllı Nijeryalı oyuncuya Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi