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Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandı
Trabzonspor, Attila Szalai, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, stoper mevkisi için önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Gent forması giyen Jordan Torunarigha ile temas kurdu.

Macaristan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminde aktif olan bordo-mavililer, savunmayı güçlendirmek için harekete geçti. Attila Szalai'yi kadrosuna katmayı düşünen Trabzonspor, sürpriz bir isimle de ilgileniyor.

Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandı - 1. Resim

NİJERYA BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Nijerya basınından gelen haberlere göre, Trabzonspor, Gent'in başarılı stoperi Jordan Torunarigha ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz sezon Gent formasıyla 42 maça çıkan Torunarigha, 1 gol kaydetti. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 1.91 cm boyundaki Alman asıllı Nijeryalı oyuncuya Bundesliga ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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