Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Jordan Torunarigha ile görüşmelere başlandı

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme:

Trabzonspor, Attila Szalai, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, stoper mevkisi için önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Gent forması giyen Jordan Torunarigha ile temas kurdu.