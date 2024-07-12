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Haberler > Spor > Serdar Dursun, Ali Koç'un tehdidini canlı yayında açıkladı!

Serdar Dursun, Ali Koç'un tehdidini canlı yayında açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2023/24 sezonu başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan, ancak sezonun devre arasında Sarı-Lacivertli takıma kiralık olarak geri dönen Serdar Dursun, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dursun'un, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaşadığı bir anı gündeme damga vurdu.

Serdar Dursun, 2021/22 sezonunda Hatayspor'a karşı oynanan maçta attığı penaltı golü sonrasında yaşadıklarını paylaştı. Tecrübeli forvet, Ali Koç'un maçın hemen ardından kendisini aradığını anlattı.

Serdar Dursun, Ali Koç'un tehditini canlı yayında açıkladı! - 1. Resim

"BİR DAHA ÖYLE PENALTI KULLANMAYACAKSIN"

Hatayspor maçını 2-0 kazanmalarının ardından Ali Koç'un tebrik için aradığını düşündüğünü belirten Serdar Dursun, "Maçtan sonra Ali Koç aradı. Başkan bana, 'Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha öyle penaltı atmayacaksın. Yoksa sözleşmeni feshederim' dedi" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun, Ali Koç'un tehditini canlı yayında açıkladı! - 2. Resim

"YILLARDIR ÖYLE KULLANIRIM"

Kariyeri boyunca bu şekilde penaltı attığını ve antrenmanlarda da aynı şekilde çalıştığını belirten Serdar Dursun, "Bu yüzden yaptım, yıllardır öyle antrenman yaparım, öyle kullanırım" dedim. Ali Koç da bana, 'Olsun, bir daha yapma' dedi" diye konuştu.

Serdar Dursun, Ali Koç'un tehditini canlı yayında açıkladı! - 3. Resim

SERDAR DURSUN'UN PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 gol attı ve 2 asist yaptı. 32 yaşındaki forvet, her iki takımda da önemli katkılar sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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