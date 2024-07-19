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Konyaspor'dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor&#039;dan orta sahaya takviye! Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konyaspor, orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Son olarak Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen İbrahimoğlu için basın toplantısı düzenlendi.

Konya MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki Konyaspor Müzesi'nde Melih İbrahimoğlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

İmza töreninden sonra konuşan Melih İbrahimoğlu, "Konya'da olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kulübümüz beni harika karşıladı. Önceki takımımla Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları vardı. Onları tamamlayıp geldim. Konyaspor Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Kupalar kazanmış, Avrupa kupalarında boy göstermiş büyük bir camia Konyaspor. Takımımla bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi

UZUN SÜREDİR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise, "Melih uzun süredir takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Rapid Wien alt yapısında yetişti. İyi bir futbolcu, takımımıza katkı vereceğini düşünüyoruz. Transfer noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle forvet mevkiisi için yoğun çaba harcıyoruz. İnşallah en kısa zamanda forvet transferini de bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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