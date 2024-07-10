Lazio'dan Beşiktaş'a transferi konuşulan Immobile hakkında açıklama

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Immobile için resmi teklif almadıklarını söyleyen Fabiani, "Bugün Ciro için resmi bir teklif gelirse ve onun isteği ayrılmaksa kulüp bunu dikkate alacaktır." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Forvet transferinde ise Beşiktaş'ın Ciro Immobile'yi renklerine bağladığı iddia edildi ancak Lazio cephesi bu iddiayı yalanladı.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Ciro Immobile'nin geleceği hakkında konuştu.

SADECE GERÇEKLER HAKKINDA KONUŞURUM

Sky Italia'ya konuşan ve Beşiktaş'tan resmi bir teklif almadıklarını belirten Fabiani, "Bugün Ciro için resmi bir teklif gelirse ve onun isteği ayrılmaksa kulüp bunu dikkate alacaktır . Ben çok pragmatik biriyim ve sadece gerçekler hakkında konuşurum" dedi.

LAZİO'NUN AYRILMAZ PARÇASI

Fabiani açıklamasının devamında, "Umarım Immobile Lazio'da kalır. Bugün Lazio'nun ayrılmaz bir parçası, bakalım önümüzdeki birkaç günde neler olacak. Bu konuyu koçla konuşacağım çünkü yaptığımız her şeyde onunla aynı fikirdeydik. Mevcut ve normal şartlarda kampa çağrılanlar arasında yer alıyor. Bakalım bugün ile yarın arasında bir şeyler değişecek mi? Ama şu anda kampa gitmek zorunda olanlar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.