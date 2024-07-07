Lewis Hamilton, Britanya'da rekor kırarak zafere ulaştı! 3 yıl sonra damalı bayrağı ilk gören oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sinde yapılan yarışı kazandı. Hamilton son zaferini 2021 yılında Suudi Arabistan'da yaşamıştı.
Mercedes'in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Britanya Grand Prix'sinde zafere ulaştı. Hamilton, en son 2021 yılında Suudi Arabistan'da yarış kazanmıştı.
PODYUM SIRASI ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU
Silverstone Pisti'ndeki yarışa 2. sırada başlayan Britanyalı pilot, damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. Hamilton'u Red Bull pilotu MaxVerstappen ikinci, McLaren pilotu Lando Norris takip etti.
HAMİLTON'DAN BİR İLK
Ayrıca İngiliz pilot, aynı pistte 9 galibiyete ulaşan ilk sürücü oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor