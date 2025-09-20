Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ligde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sevinci

Ligde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi sevinci yaşanıyor. Kayserispor maçının hazırlıkları başlarken, sakatlığını atlatan Nijeryalı orta saha oyuncusu da takımla çalışmalarda yer aldı. Ndidi, sakatlığı nedeniyle Başakşehir Göztepe maçlarında forma giyememişti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptdı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan 28 yaşındaki Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor karşısında forma giymesi bekleniyor.

