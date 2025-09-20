Ligde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sevinci

Beşiktaş, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaptdı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan 28 yaşındaki Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı. Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor karşısında forma giymesi bekleniyor.