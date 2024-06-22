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Lindelöf tamam! Fenerbahçe İsveçli stoperde mutlu sona çok yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lindelöf tamam! Fenerbahçe İsveçli stoperde mutlu sona çok yakın

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United’ın gözden çıkardığı 29 yaşındaki Lindelöf, Mourinho’nun davetini kabul etti. İngilizlerle pazarlık sürüyor...

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe transferde ilk bombasını patlatmak için geri sayıma başladı. Mourinho’nun isteğiyle eski öğrencisi Victor Lindelöf’ün peşine düşen sarı lacivertliler, İsveçli stoperle prensipte anlaştı. Stoper hattını yenileme kararı alan Manchester United’ın satış listesine koyduğu 29 yaşındaki savunmacı, Mourinho’nun Fenerbahçe davetini kabul ederken, transfer kulüpler arasındaki anlaşma kaldı. Sarı lacivertlilerin 4 milyon avroluk bonservis talebini değerlendiren ManU’nun bu rakamı kabul etmesi hâlinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

GOLCÜ OLMAZSA OLMAZ

Kendisini Manchester United’a transfer eden Jose Mourinho’yla yeniden çalışma fırsatını kaçırmak istemeyen Lindelöf, 2017’den beri formasını giydiği İngiliz devinin onayı çıkar çıkmaz soluğu İstanbul’da alacak. Stoper operasyonunu Çağlar Söyüncü’yle noktalamayı hedefleyen Fenerbahçe, ön libero, kanat ve forvet için de yıldız isimlerle görüşmelere devam ediyor. Dzeko’nun takımda kalmasını isteyen, Batshuayi’ye ise kapıyı gösteren Mou’nun yönetimden e n büyük beklentisinin golcü (Lukaku ve Morata gündemde) olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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