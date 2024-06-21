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Batshuayi'nin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir yıldız daha gidiyor

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Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den bir yıldız daha Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı kırmızılı kulüp Batshuayi'nin ardından Çağlar Söyüncü'ye de talip oldu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer sezonuna hızlı başladı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına kancayı takan Galatasaray, Batshuayi'nin ardından bir Fenerbahçeli oyuncuyla daha görüşmelere başladı. 

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN GÖRÜŞME BAŞLADI

Belçikalı golcü Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, bu sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Çağlar Söyüncü için sürpriz hamle geldi.

Atletico Madrid kulübünün kapısını çalan Galatasaray yetkilileri milli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Galatasaray, Çağlar için menajeriyle iletişime geçti.

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'da mutlu olması nedeniyle olası bir teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de Çağlar'a ilgisi olduğu bilinirken, Galatasaray'ın bir adım öne geçtiği belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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