Batshuayi'nin ardından Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir yıldız daha gidiyor

Düzenleyen: Baki Sancak 21 Haziran 2024 23:00 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 23:13 - Güncelleme:

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Süper Lig'de şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den bir yıldız daha Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı kırmızılı kulüp Batshuayi'nin ardından Çağlar Söyüncü'ye de talip oldu.

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