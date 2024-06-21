Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Spor Haberleri
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünya devine transfer olmak üzere. Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu gündemine aldı. Alman basınına göre imza an meselesi.
İtalya'da Inter formasıyla sezonun oyuncusu seçilen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına girdi. Bayern Münih, orta saha eksiğini Hakan Çalhanoğlu ile kapatmak için resmen düğmeye bastı.
İMZALAR ATILMAK ÜZERE
Alman basının iddialarına göre Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Bayern Münih ve Çalhanoğlu anlaşma aşamasına geldi.
HAKAN YEŞİL IŞIK YAKTI
Inter'de bu sezon 41 maçta 15 gol, 3 asistlik performans gösteren Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'ten gelen teklife yeşil ışık yaktı ve beklemeye geçti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Spor