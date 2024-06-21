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Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor

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Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih&#039;e transfer oluyor

Spor Haberleri

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünya devine transfer olmak üzere. Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu gündemine aldı. Alman basınına göre imza an meselesi.

İtalya'da Inter formasıyla sezonun oyuncusu seçilen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına girdi. Bayern Münih, orta saha eksiğini Hakan Çalhanoğlu ile kapatmak için resmen düğmeye bastı.

İMZALAR ATILMAK ÜZERE

Alman basının iddialarına göre Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Bayern Münih ve Çalhanoğlu anlaşma aşamasına geldi.

Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor - 1. Resim

HAKAN YEŞİL IŞIK YAKTI

Inter'de bu sezon 41 maçta 15 gol, 3 asistlik performans gösteren Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'ten gelen teklife yeşil ışık yaktı ve beklemeye geçti.Hakan Çalhanoğlu dünya devi Bayern Münih'e transfer oluyor - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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