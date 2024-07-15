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Copa America'yı kazanan Messi kariyerinin 45.kupasını kaldırdı

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Copa America&#039;yı kazanan Messi kariyerinin 45.kupasını kaldırdı
Arjantin, Lionel Messi, Haber

Spor Haberleri

Copa America'da Arjantin, Kolombiya'yı 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi kariyerinin 45.kupasını kazandı.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 toplamda ise 16. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinin 45. kupa zaferini yaşadı.

MESSİ'Yİ DANİ ALVES TAKİP EDİYOR

Futbol tarihinde Arjantinli süper stardan daha fazla kupa kaldıran futbolcu bulunmazken, 43 kupa sevinci yaşayan Brezilyalı Dani Alves, Messi'nin en yakın takipçisi konumunda yer alıyor.

Lionel Messi, koleksiyonuna 1 tane daha ekledi! İşte Arjantinli'nin kazandığı kupa sayısı - 1. Resim

ARJANTİNLİ'NİN KUPA KOLEKSİYONU

Lionel Messi'nin kupa koleksiyonunda kulüp takımlarında kazandığı 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere toplamda 39 kupa bulunuyor. Ayrıca Arjantin ile milli takımlar bazında 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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