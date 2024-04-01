Liverpool'un hoca adayı Ruben Amorim'den açıklama! 'Büyük bir gurur duyuyorum'

Liverpool, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasındaki isim Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim oldu. Amorim, Liverpool'a transferi hakkında açıklamalar yaptı.

Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Jurgen Klopp'un yerine teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bayern Leverkusen ile sezona damga vuran Xabi Alonso'yu gündemine alan Liverpool, İspanyol hocayı takımın başına getiremedi. Son olarak Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim, kırmızıların gündemine geldi.

SPORTİNG'E ODAKLANDIM

Adı Liverpool'la anılan Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Amorim, şu anda takımda mutlu olduğunu ve bu sezona odaklandığı belirtti.



Portekizli çalıştırıcı açıklamasında, "Şu anda Sporting'e odaklandım. Sporting'i çalıştırmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Şampiyonluğa odaklandık. Sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Sözleşmelerden daha önemli olan şey burada mutlu olmam." dedi.

AMORİM'İN PERFORMANSI

Atalanta'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sporting, ligde 1 maçı eksik olmasına rağmen liderliğini sürdürüyor.

Sporting, topladığı 68 puanla bitime 7 hafta kala ilk sırada yer alıyor.

Ruben Amorim'in ekibi, Portekiz Kupası yarı final ikinci maçında Benfica'yla karşılaşacak. Sporting, ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı elde etmişti.