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Luka Doncic böyle istedi: 52 sayıyla Jazz'ı dağıttı, Lakers 3'te 3 yaptı

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Luka Doncic böyle istedi: 52 sayıyla Jazz'ı dağıttı, Lakers 3'te 3 yaptı
Başlık ResmiLuka Doncic böyle istedi: 52 sayıyla Jazz'ı dağıttı, Lakers 3'te 3 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 52 sayıyla yıldızlaştığı maçta Utah Jazz'ı 132-123'lük skorla mağlup etti.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Delta Center'da Utah Jazz'a konuk olan Los Angeles Lakers, Sloven yıldızın 52 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, 2 top çalmalık performansıyla kazanarak 3'te 3 yaptı.

Maçta 18 üçlük atış kullanan Doncic, bunların 8'ini de sayıya çevirdi. Doncic, "Lakers tarihinde bir maçta en az 50 sayı, 10 asist, 5 ribaunt ve 5 üç sayı isabeti kaydeden ilk oyuncu" oldu.

Lakers'ta Doncic'in yanı sıra Austin Reaves 29 ve Collin Sexton 13 sayıyla oynadı. Jazz'da ise Lauri Markkanen 28, Keyonte George 24 ve Jaren Jackson Jr 20 sayı kaydetti.

Luka Doncic
Başlık ResmiLuka Doncic

ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 12 RİBAUNT

Detroit Pistons, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 106-93 mağlup etti.

Pistons, Xfinity Mobile Arena'da konuk olduğu 76ers'ı Cade Cunningham'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performanslarıyla yenerek sezona 3'te 3 ile başladı.

Ev sahibi takımda Tyrese Maxey 29, LeBron James 18 ve Jaylen Brown 16 sayı attı. Adem Bona ise 25 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 13 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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