Manchester City, Tottenham engelini Haaland ile aştı! Arsenal için umutlar tükeniyor

Manchester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu skorla birlikte İngiltere'de son haftaya lider girdi.

Premier Lig'de Tottenham ile Manchester City karşılaştı.

Mücadele 2-0 Manchester City lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri 51. ve 90+1. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Manchester City bu sonuçla birlikte son haftaya lider girdi. 63 puanda kalan Tottenham ise Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.

CITY ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

88 puanlı Manchester City, son hafta sahasında West Ham United ile karşılaşacak. 86 puanlı Arsenal ise sahasında Everton ile karşılaşacak.

EDERSON DEVAM EDEMEDİ

Manchester City kalecisi Ederson sakatlanarak oyuna devam edemedi. Brezilyalı kaleci 69. dakikada yerini Ortega'ya bıraktı.