Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı görevine yeniden talip oldu

18 Temmuz’da yapılacak seçimde Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak. İsmail Uyanık ve Erdal Alkış henüz imza toplayamadı

Türk futbolu için 18 Temmuz 2024 önemli bir tarih. Neden önemli? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı ve yönetimi belli olacak… Şu ana kadar üç aday var. Onlar da mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan TFF eski yöneticisi Servet Yardımcı ve Trabzonspor Kulübü’nün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz yeterli imza toplayamadı.

DESTEK RİCASI

TFF başkanlığına aday gösterilmek için bugün son gün. Bunun için de göreve soyunmayı düşünen İsmail Uyanık ve Erdal Alkış’ın en az 5 delegeden “Bizim adayımız şu kişidir” önerisine ihtiyacı var. Her kulüp bir delege sayılıyor. Resmî başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var. İyi bir EURO 2024 geçirdiklerini düşünen ve 2032’yi almanın önemine değinen Mehmet Büyükekşi, özellikle Süper Lig kulüplerinden güven tazelemek için destek istiyor.