Merih Demiral'dan eski futbolculara tepki! 'Bunlar bizi üzüyor'

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Merih Demiral basın toplantısı düzenledi. EURO 2024'ü değerlendiren Demiral, "Dışarıda çok haksız algılar olabiliyor. Özellikle burada oynamış eski futbolculardan. Bunlar bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Merih Demiral bir basın toplantısı düzenledi. Merih, A Milli Takım'ın Barsinghausen'deki kamp merkezinde basın mensuplarının sorularını cevapladı ve şunları söyledi:

GEREKLİ ANALİZİ YAPTIK

"Gürcistan maçında bazı pozisyonlar verdik. Onlar da gayet iyi bir takım bence. Savunma olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki pozisyon verdik ama her maçta olacak şeyler, büyütülecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Maçtan sonra konuştuk aramızda. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var. İkinci maçta çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum."

PORTEKİZ ÇOK İYİ BİR TAKIM

"Portekiz maçı çok önemli bir maç bizim için. Portekiz çok iyi bir takım. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Biz gayet iyi durumdayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız bizim için itici güç, onların da varlığıyla birlikte ben galibiyet alacağımıza inanıyorum."

RONALDO'YA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR

"Ronaldo ile kura ilk çekildiğinde konuştuk. Başarılar diliyorum ona da, çok güzel bir maç olacak. Ronaldo'nun seviyesi şu anda gayet iyi. Suudi Arabistan'da karşılıklı oynadığımızda da gayet iyi durumdaydı. Çalışmayı seven bir oyuncu, tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor savunma olarak."

TERCİH HOCANIN

"Savunmamızın üçlü ya da dörtlü oynaması konusunda bir tercihim yok. Hocamızın verdiği görevi yapmaya çalışıyorum. Savunmanın üçlü ya da dört olması hocamızın tercihi."

PORTEKİZ'DE ÇOK GÜZEL BİR GEÇMİŞİM VAR

"Portekiz maçı çok önemli maç. Portekiz'de çok güzel bir geçmişim var. Oradaki insanları çok seviyorum. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçı her zaman özel. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

MOURINHO TÜRKİYE'YE ÇOK ŞEY KATACAKTIR

"Mourinho'nun Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır, çok büyük bir isim. Türkiye'ye çok şey katacaktır. Çok büyük bir fırsat hem Türk oyuncular hem Türkiye için. O yüzden hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur."

ALMANYA'YI İSTERİM

"Finalde ben Almanya'yı isterim. Taraftarlar da öyle ister herhalde. Bakalım maç maç gideceğiz"

HAKSIZ ALGILAR BİZİ ÜZÜYOR

"Samet ağabey Gürcistan maçında muhteşem bir performans sergiledi. Ama maçtan önce farklı bir algı vardı. Bu çok kötü bir şey. İster istemez etkilenebilirdi ama Samet ağabey hiç etkilenmedi. Dışarıda çok haksız algılar olabiliyor. Özellikle burada oynamış eski futbolculardan. Bunlar bizi üzüyor."