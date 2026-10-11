Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Merih Demiral'dan Riyad'daki saldırıya sert tepki

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Merih Demiral'dan Riyad'daki saldırıya sert tepki
Başlık ResmiMerih Demiral'dan Riyad'daki saldırıya sert tepki

Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kaydet
|

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili konuştu.

"BU KONUDA SESSİZ KALAMAM"

Saldırıyı kınayan Merih Demiral, "Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"BURASI BENİM İKİNCİ EVİM"

Masum insanların hedef alındığını belirten Merih, "Evet, bu bir terör saldırısı çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.