Merih Demiral'dan Riyad'daki saldırıya sert tepki

Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'daki saldırıyla ilgili konuştu.

"BU KONUDA SESSİZ KALAMAM"

Saldırıyı kınayan Merih Demiral, "Suudi Arabistan'daki terör saldırısı hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbol oynuyoruz ama bu konuda sessiz kalamam. Terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"BURASI BENİM İKİNCİ EVİM"

Masum insanların hedef alındığını belirten Merih, "Evet, bu bir terör saldırısı çünkü masum insanları hedef alıyorlar. Burası çok güçlü bir ülke ve bu krizi aşacaktır. Burası benim ikinci evim." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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