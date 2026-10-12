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Spor

MHK krizine çözümü buldular: TFF'den Anthony Taylor için karar çıktı

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MHK krizine çözümü buldular: TFF'den Anthony Taylor için karar çıktı
Başlık ResmiMHK krizine çözümü buldular: TFF'den Anthony Taylor için karar çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ağustos 2026'da "Elit Hakem Direktörü" olarak atanan Anthony Taylor, 2026-2027 sezonu sonuna kadar Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine devam edecek.

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Trendyol Süper Lig'de 7'nci haftası maçları için hakem atamalarını gerçekleştiren Anthony Taylor, MHK Başkanlığı görevini sürdürecek.

HT Spor'da yer alan habere göre; Taylor, sezon sonuna kadar MHK'daki görevine devam edecek. Eski hakem Alan Snoddy de Taylor ile birlikte görev yapacak. 2026-2027 sezonunda hakem yönetiminden bu iki isim sorumlu olacak.

Anthony Taylor
Başlık ResmiAnthony Taylor

İYİ NİYET ANLAŞMASI

İngiliz Futbol Federasyonu'nun, Anthony Taylor konusunda planları vardı. Ancak karşılıklı iyi niyet anlaşmasıyla 47 yaşındaki eski hakem, Türkiye'de görev yapacak.

Ferhat GÜndoğsu, 3 Ekim'de tutuklanmış, 4 Ekim'de MHK Başkanlığı'ndan istifa etmişti.
Başlık ResmiFerhat GÜndoğsu, 3 Ekim'de tutuklanmış, 4 Ekim'de MHK Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

MHK, Süper Lig 7'nci hafta maçları öncesi şu açıklamayı yapmıştı:
"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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