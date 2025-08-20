Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mikrofon açık kaldı, skandal sözler yayına yansıdı! Trabzonspor'dan sert tepki: Seviyesiz, hadsiz...

Mikrofon açık kaldı, skandal sözler yayına yansıdı! Trabzonspor'dan sert tepki: Seviyesiz, hadsiz...

Yorumcu Güvenç Kurtar'ın, Süper Lig'in 2'inci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcu Okay Yokuşlu hakkındaki sözleri gündem oldu. Bordo-mavili kulüp, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, Kurtar'a sert tepki gösterdi.

Yorumculuk yapan eski teknik direktör Güvenç Kurtar, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından Karadeniz ekibinin teknik patronu Fatih Tekke ve milli futbolcu Okay Yokuşlu hakkında skandal ifadeler kullandı. Canlı yayındamikrofonu açık kalan Güvenç Kurtar'ın “Okay Yokuşlu’yu oynatan hocanın lisansını yırtmak lazım” ifadeleri yayına yansıdı. Taraftarlar, Kurtar'ın sözlerine karşı kulübün harekete geçmesini isterken; Trabzonspor'dan tepki gecikmedi.

Mikrofon açık kaldı, skandal sözler yayına yansıdı! Trabzonspor'dan sert tepki: Seviyesiz, hadsiz... - 1. Resim

"HADDİ AŞAN SÖZLER KABUL EDİLEMEZ"

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama söyle:

"Eski teknik direktör ve futbol yorumcusu Güvenç Kurtar'ın, Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Tekke ve oyuncumuz Okay Yokuşlu hakkında sarf ettiği seviyesiz ve yakışıksız ifadeleri üzülerek takip ettik.

Trabzonspor; köklü tarihi, saygın değerleri ve yetiştirdiği önemli futbol insanlarıyla Türk futbolunun en güçlü camialarından biridir. 

Efsane futbolcularımızdan Fatih Tekke, bordo-mavili formamızla sergilediği unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınmış, bugün de kulübümüzün teknik direktörü olarak saygıyı sonuna kadar hak eden Trabzonspor'un büyük bir değeridir.

Mikrofon açık kaldı, skandal sözler yayına yansıdı! Trabzonspor'dan sert tepki: Seviyesiz, hadsiz... - 2. Resim

Aynı şekilde Okay Yokuşlu, hem kulübümüzde hem Avrupa'da hem de Milli Takımımızda önemli başarılar elde etmiş, karakteri ve profesyonelliğiyle örnek bir futbolcudur.

Hiçbir futbol adamının, böylesine değerli isimler hakkında küçümseyici, saygısız ve haddini aşan sözler sarf etmesi kabul edilemez. 

Bu tür açıklamaların Türk futboluna hiçbir artı değer sağlamadığı gibi, camialar arası saygıyı da zedelediğinin altını çiziyoruz. 

Trabzonspor, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir."

