İkisi de kazanmayı hak etmedi

İkisi de kazanmayı hak etmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkisi de kazanmayı hak etmedi
Futbol, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Haber
Spor Haberleri

G.Saray’ın daha ilk yarıda 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş büyük bir fırsatı tepti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sergen Yalçın cesur olamadı, Okan Buruk doğru, mantıklı riskleri alamadı! Galatasaray’a yine ilk puan kaybını Beşiktaş yazdı! Geçtiğimiz sezon ligde Galatasaray’a tek mağlubiyetini yaşatan Beşiktaş, bu yılda sarı kırmızılılara ilk çelmeyi takan ekip oldu!

Galatasaray 35. dakikada 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı çıkardı. Peki, 2 puanı Galatasaray mı kaybetti, Beşiktaş mı?

G.Saray kötü oynadı

90 dakika düdüğü çalmadan önce Galatasaray derdik! Ama 11’e 11 oynanan, ya da Galatasaray’ın 10 kişi kaldığı senaryoda Beşiktaş büyük fırsatı tepti! Cerny ilk yarı Rafa Silva ile müthiş oynadı! Düşünün ki, 45 dakikada Beşiktaş bir gol atarken Uğurcan’ın ekstra üç net kurtarışı vardı. Ve Liverpool karşısında tarihî bir galibiyet alan Galatasaray’da, ilk yarıda Osimhen ve

Torreira dışında iyi oynayan yoktu!

Barış Alper yaktı

Davinson’un hareketi net kırmızı! Barış Alper Yılmaz hem yenilen golde hem de Davinson’un gördüğü kırmızı kartta hatalı idi!
Ama Okan Hoca’nın bana göre Barış’ı değil Yunus’u kenara alması, Sane dururken Sallai’yi oyuna atması, Osimhen canla başla mücadele ederken İcardi’ye süre vermesi hata idi! Sergen Yalçın’ın da oyun ve skor üstünlüğü eline geçmişken geri çekilmesi, Cerny’i kenara alması, gole zemin hazırlaması gibi… O da büyük yanlışa düştü!

İkinci hatta üçüncü golü belki bulacakken Galatasaray’ı üzerine çekti! İki tecrübeli ve büyük hoca maçı hataları ile beraberliğe itti!

Kim 1 puan kazandı derseniz, kâğıt üzerinde Beşiktaş!

Ama büyük bir fırsat kaçırdı aslında Beşiktaş!

Maçın adamı: Cerny

Galatasaray'dan hakem tepkisi: Arda Kardeşler benzetmesi
