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Milli judocu İbrahim Tataroğlu Paris'te son 16'da! Rakibi dünya 1 numarası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kilo ilk turunda Slovenyalı rakibi Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, son 16 turuna çıktı.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında İbrahim Tataroğlu, erkekler +100 kilo son 32 turunda Slovenyalı Enej Marinic ile karşı karşıya geldi.

Rakibini ippon puanıyla mağlup eden milli sporcu, adını son 16 turuna yazdırdı.

İbrahim Tataroğlu, bu turda Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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