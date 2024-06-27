Milliler Çekya zaferi sonrası soyunma odasında çiftetelli oynadı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16'ya kaldı. Milliler maç sonu soyunma odasında çiftetelli oynadı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi. Almanya'da düzenlenen şampiyonada etkili bir performans sergileyen ay yıldızlılar maç sonunda soyunma odasında sevincine devam etti.
SOYUNMA ODASINDA ÇİFTETELLİ
Türkiye, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golüyle Çekya'yı yenerek Avrupa Şampiyonası F Grubu'nu 2. sırada tamamladı. Millerin son 16'ya kalmasının ardından yaşadığı sevinç dikkat çekti.
Ay yıldızılar soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın "Çayır Biçiyom Çayır" şarkısıyla çiftetelli oynadı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı